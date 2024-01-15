* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 января, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Иск на 15 млн рублей подал в отношении стендап-комика Руслана Белого (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) православный активист Александр Морозов. По его мнению, комик пропагандирует асоциальное поведение и оскорбляет русскоязычных людей.

Кадр из видео Руслан Белый (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В исковом заявлении Морозов отметил, что решил пойти в суд из-за видеороликов с концертами, которые опубликованы в личном YouTube-канале Белого и на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Подан иск к Руслану Белому, в качестве ответчика также привлечены Google LLC и «ВКонтакте», — сказал «РИА Новости» православный активист.

Он считает, что ответчики в целях пропаганды асоциального поведения распространяют в Сети информацию, которая выражается «в неприличной форме» и сопровождается нецензурной бранью в общественных местах. Это оскорбляет не только его человеческое достоинство, но и деловую репутацию русских людей, носителей русского языка и русской культуры.

Кроме того, по мнению Морозова, комик демонстрирует неуважение к обществу, российским закона и органам государственной власти, а также пропагандирует подрыв традиционных семейных, культурных, религиозных и исторических ценностей.

Активист намерен через суд взыскать с ответчиков 15 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и добиться блокировки YouTube-канала комика и его страницы в соцсети. Он также считает, что видео с Белым должны быть запрещены к распространению в России.

Поданный в Пресненский суд Москвы иск передан в Хорошевский райсуд по подсудности, но пока не зарегистрирован.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года покинувшего Россию Руслана Белого внесли в реестр иностранных агентов за распространение материалов других иноагентов и формирование негативного образа армии России.