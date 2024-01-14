Вашингтон, 14 января, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Удары ракетами «Кинжал», которые по объектам военно-промышленного комплекса Украины наносят российские военные, уничтожая их, серьёзно ухудшат ситуацию с боеприпасами в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Иван Шилов ИА Регнум

Издание напомнило, что украинская армия для своей бронетехники и артиллерии в основном использует боеприпасы советского образца. Поэтому западным союзникам сложно поставлять снаряды для ВСУ. Кроме того, на Западе не налажено их массовое производство.

«Таким образом, уничтожение этих объектов оборонной промышленности может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в украинской армии, от которой страдают самые разные соединения — от артиллерии до элитных механизированных бригад», ― говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные утром 13 января в ходе спецоперации нанесли удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. При этом они использовали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотники.

Российские военные атаковали заводы, производящие снаряды калибра 155, 152 и 125 мм, пороха, а также беспилотники. Как заявил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все удары достигли целей, они поражены.

14 января российские военные уничтожили склад украинской армии в Днепропетровской области. Под удар российских подразделений попал склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево.

Украинский генерал Александр Тарнавский ранее признал, что дефицит снарядов из-за сокращения военных поставок вынудил ВСУ свернуть ряд операций на фронте. Он заявлял о нехватке боеприпасов калибра 122 и 152 мм. При этом он отметил, что такая ситуация на всей линии фронта.

Американский журнал Military Watch Magazine 23 декабря, ссылаясь на данные от украинских военных, написал, что острая нехватка снарядов сказалась на артиллеристах ВСУ. Из-за этого темпы стрельбы в последнее время упали на 80–90%.

Генерал-лейтенант Вооружённых сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что Вооружённые силы России имеют значительное превосходство над украинской армией в зоне проведения спецоперации.