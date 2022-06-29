Токио, 29 июня, 2022, 03:00 — ИА Регнум. В Японии над несколькими районами главного острова Хонсю в ночь на 29 июня пролетел яркий метеорит. Последний полёт небесного пришельца зафиксировали стационарные камеры телеканала NHK.

Метеорит

По свидетельствам очевидцев, после пролёта в небе «огненного шара» некоторые из них слышали звук, похожий на взрыв. Предполагается, что уцелевшие фрагменты метеорита могли упасть на землю. К настоящему времени о каких-либо инцидентах в связи с метеоритом информации не поступало.

Последний раз пролёт метеорита в небе Японии был зафиксирован летом 2020 года. Тогда два осколка небесного камня нашли в городе Нарасино, расположенном в соседней с Токио префектуре Тиба.

Читайте также: Японские ученые обнаружили органические вещества в образцах с астероида