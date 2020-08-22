Токио, 22 августа, 2020, 08:51 — ИА Регнум. 21 августа в ночном небе над Токио и префектурой Канагава был замечен «чрезвычайно яркий» метеор, сообщает газета Mainichi.

9866112 Метеорит

«Падал красный огненный шар», — пишет в социальной сети один из многочисленных свидетелей. В сети также распространились видео с этим явлением.

Дайдзи Фудзии, куратор городского музея Хирацука в префектуре Канагава, наблюдал за падением метеорита около 22:33 21 августа.

«Он был таким же ярким, как полная луна в момент ее наибольшего свечения, — поделился Фудзии своими наблюдениями, — его свет был непрерывным, и он падал в течение примерно 10 секунд, поэтому нет никаких сомнений в том, что это был именно метеор».

Эксперт добавил, что тело летело со скоростью около 15 километров в секунду.

Предположительно, объект вылетел из пояса астероидов, находящегося между орбитами Марса и Юпитера. Вероятно, часть метеорита, которая не успела сгореть в атмосфере, упала в Тихом океане неподалёку от полуострова Идзу или рядом с полуостровом Босо.

Как сообщало ИА REGNUM, фрагменты предыдущего метеорита, наблюдавшегося в Японии 2 июля, нашли и изучили. Ему было дано название «метеорит Нарасино».