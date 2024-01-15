В КНДР успешно испытала твердотопливную баллистическую ракету
ЦТАК: КНДР провела успешный запуск твердотопливной баллистической ракеты
Пхеньян, 15 января, 2024, 03:43 — ИА Регнум. КНДР 14 января успешно провела испытательный пуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, сообщило 15 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Снаряд имел гиперзвуковую маневренную управляемую боевую часть. В рамках испытания удалось проверить характеристики этого элемента и надежность новых многоступенчатых двигателей большой тяги.
В ЦТАК подчеркнули, что запуск никак не отразился на безопасности соседних стран и не имеет отношения к ситуации в регионе.
Как сообщало ИА Регнум, 11 января агентству Рёнхап опубликовало интервью с министром обороны Южной Кореи Син Вон Сиком, который допустил, что уже в этом месяце КНДР может провести испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, а в течение 2024 года запустит межконтинентальную баллистическую ракету.
14 января береговая охрана Японии проинформировала, что КНДР могла произвести запуск баллистической ракеты. Представители этого ведомства призвали экипажи судов сообщать о найденных в море обломках, но не приближаться к ним.
Позже японские власти выразили протест Пхеньяну из-за этого ракетного пуска. В Токио уточнили, что северокорейская ракета пролетела не менее 500 км при максимальной высоте 5 км. Она упала в акватории Японского моря за пределами исключительной экономической зоны Японии.