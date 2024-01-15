Пхеньян, 15 января, 2024, 03:43 — ИА Регнум. КНДР 14 января успешно провела испытательный пуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, сообщило 15 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Times Asi Запуск ракеты

Снаряд имел гиперзвуковую маневренную управляемую боевую часть. В рамках испытания удалось проверить характеристики этого элемента и надежность новых многоступенчатых двигателей большой тяги.

В ЦТАК подчеркнули, что запуск никак не отразился на безопасности соседних стран и не имеет отношения к ситуации в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января агентству Рёнхап опубликовало интервью с министром обороны Южной Кореи Син Вон Сиком, который допустил, что уже в этом месяце КНДР может провести испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, а в течение 2024 года запустит межконтинентальную баллистическую ракету.

14 января береговая охрана Японии проинформировала, что КНДР могла произвести запуск баллистической ракеты. Представители этого ведомства призвали экипажи судов сообщать о найденных в море обломках, но не приближаться к ним.

Позже японские власти выразили протест Пхеньяну из-за этого ракетного пуска. В Токио уточнили, что северокорейская ракета пролетела не менее 500 км при максимальной высоте 5 км. Она упала в акватории Японского моря за пределами исключительной экономической зоны Японии.