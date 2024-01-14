Токио, 14 января, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Береговая охрана Японии 14 января сообщила, что Северная Корея могла произвести запуск баллистической ракеты.

Как предполагает береговая охрана, ракета уже упала. Ведомство призвало экипажи судов не приближаться к найденным в море обломкам ракеты и сообщать об этом властям.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря власти Японии заявили о запуске Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Она преодолела 1002,3 км за 4415 секунд. Максимальная высота полёта составила 6518,2 км. Ракету северокорейцы запустили в сторону Японского моря.

Комментируя это событие, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности нанести ядерный удар в случае провокации. Запуск «Хвасон-18» продемонстрировал именно эту готовность, сказал он на встрече с принимающими участие в учениях по запуску ракеты военными.