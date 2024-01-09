Вашингтон, 9 января, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил его в отсутствии у Израиля планов выселять палестинцев из сектора Газа. Об этом глава Госдепартамента США заявил на пресс-конференции 9 января.

U. S. Department of State

Блинкен находится с визитом на Ближнем Востоке, где он провёл встречу с Нетаньяху. Госсекретарь напомнил премьер-министру о том, что США однозначно отвергают любые предложения о переселении палестинцев из Газы.

Блинкен также рассказал, что согласовал с израильским руководством план оценочной миссии ООН. По его словам, эта программа предполагает реализацию ряда мер, с помощью которых у палестинцев появится возможность безопасно вернуться в свои дома на севере Газы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее издание Axios написало о том, что власти Израиля могут разрешить палестинцам вернуться на север сектора Газа, если такой пункт включат в новую сделку с радикальным движением ХАМАС по освобождению израильских заложников. По данным источников, с которыми побеседовали журналисты, чиновники еврейского государства хотят обсудить указанный вопрос с Блинкеном.

При этом Израиль желает привлечь в процесс США и ООН, которые должны будут посодействовать с возвращением домой жителей Газы или помочь разместить их во временных убежищах международных организаций. В издании также отметили, что израильские власти считают вопрос с возвращением палестинцев серьезным рычагом давления при переговорах и собираются использовать его, пока не добьются уступок.