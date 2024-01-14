Ханты-Мансийск, 14 января, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Дети в возрасте 9-13 лет забросали Вечный огонь петардами, затем снегом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщил Telegram-канал «Это Юганск, детка!».

ИА REGNUM

«Сначала кидали петарды в огонь, на памятник, а также возле памятника. После этого начали кидать снег», — говорится в сообщении.

После этого старший из детей пнул звезду ногами.

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Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря 2023 года двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе. Они убежали, когда огонь погас. Горение быстро восстановили.

Позднее выяснилось, что семьи проживают на территории России нелегально. Суд Санкт-Петербурга 12 декабря постановил выдворить из России семьи закидавших снегом Вечный огонь подростков.