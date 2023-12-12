Санкт-Петербург, 12 декабря, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга постановил выдворить из России семьи закидавших снегом Вечный огонь подростков. Об этом 12 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов города.

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Отмечается, что привлечённые к ответственности родители подростков Аброр Исмоилов, Наргиз Исмоилова и Гулзат Батыров не встали на миграционный учёт и признали свою вину в содеянном.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным принудительным выдворением каждому», — говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент, ставший поводом для разбирательства, произошёл 10 декабря, когда школьники забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе. Они убежали, когда огонь погас. Горение быстро восстановили, но впоследствии в местном МВД заявили о возможной депортации семей потушивших Вечный огонь подростков. В ходе проверки выяснилось, что семьи проживают на территории России нелегально.