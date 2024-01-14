Новомосковск, Тульская область, 14 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Город Новомосковск в Тульской области остался без отопления из-за аварии на электростанции, сообщили 14 января в пресс-службе правительства области.

Максим Коротченко/ТАСС

Председатель правительства Вячеслав Федорищев 14 января провёл совещание, связанное с аварийной ситуацией на Новомосковской ГРЭС, где из строя вышел высоковольтный ввод выключателя трансформатора.

На совещании глава администрации города Руслан Бутов доложил, что в 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и в одной больнице снизили температуру подачи теплоносителя. На ликвидацию аварии направили все силы и средства.

На месте сформировали оперативный штаб. Для стабилизации ситуации задействовали резервные источники подачи тепла. Аварийно-восстановительные работы проводит бригада в составе 18 человек. Провели запуски резервного котла на Новомосковской ГРЭС и дополнительного котла на ЦТП №1. Помимо этого, планируется запуск дополнительного котла на Новомосковской ГРЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января в Липецке из-за аварии на сетях теплоснабжения 27 многоквартирных домов остались без отопления. Позднее мэр города Евгения Уваркина заявила, что без теплоснабжения в Липецке оставалось 282 многоквартирных дома. В работах по устранению повреждений магистрального трубопровода задействовали 19 единиц спецтехники и 50 специалистов аварийных бригад.

Во время морозов в Подмосковье микрорайон Климовск остался без тепла и электроснабжения из-за аварии на теплотрассе. В результате без отопления остались 170 домов. С 5 января в Подольске ввели режим ЧС.