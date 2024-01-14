Липецк, 14 января, 2024, 09:12 — ИА Регнум. По состоянию на вечер 13 января без теплоснабжения в Липецке оставалось 282 многоквартирных дома. Об этом 13 января сообщила мэр города Евгения Уваркина в Telegram-канале.

Zamir Usmanov/Global Look Press

По словам Уваркиной, в работах по устранению повреждений магистрального трубопровода задействованы 19 единиц спецтехники и 50 специалистов аварийных бригад.

Она уточнила, что из-за того, что давление в системе отопления понизить не удалось, специалисты АО «Квадра» перешли на другую задвижку, что увеличило число отключённых от теплоснабжения домов.

«Без отопления и горячей воды сейчас осталось 282 дома. Управляющие компании, чтобы не допустить размораживания системы, приступили к сливу теплоносителей внутридомовых сетей», — написала она.

В ночь на 14 января мэр Липецка сообщила, что тепло начало поступать в дома горожан. По её словам, из-за нового прорыва в районе пересечения улиц Толстого и Горького без теплоснабжения пока остаются 42 дома.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января в Липецке из-за аварии на сетях теплоснабжения 27 многоквартирных домов остались без отопления. Выехавшие на место специалисты отключили повреждённый участок для производства аварийно-восстановительных работ.

Во время морозов в Подмосковье микрорайон Климовск остался без теплая и электроснабжения из-за аварии на теплотрассе. В результате без отопления остались 170 домов. С 5 января в Подольске ввели режим ЧС.

Следственный комитет 7 января возбудил уголовное дело по этому факту, а 9 января начальника котельной и генерального директора завода, которые допустили аварию, задержали.