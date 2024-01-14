Давос, Швейцария, 14 января, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан назвал созванную 14 января в Давосе встречу по украинской «формуле мира» пропагандистской операцией и фарсом.

Сергей Корсун ИА Регнум

«По-моему, это фарс», — заявил швейцарский политик корреспонденту ТАСС.

Ги Меттан отметил, что эта встреча не может принести какого-либо положительного результата, поскольку для переговоров о мире необходимо присутствие за столом не только Украины, но и России. По словам политика, дискуссии по украинской «формуле мира» представляют собой политический маркетинг.

При этом цель этой встречи в Давосе, как считает Меттан, состоит в том, чтобы убедить население в том, что обсуждали мирное урегулирование, а не поддержку Киева.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул «формулу мира» осенью 2022 года на саммите «Большой двадцатки». Концепция предполагала восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение пленных по формуле «всех на всех».

МИД России называл формулу американской методичкой по разжиганию конфликта в Европе. В Кремле 10 января заявили, что очень странно обсуждать «формулы» Зеленского по урегулированию конфликта без участия российской стороны.

В беседе с ИА Регнум гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что и в США, и в ЕС понимают, что «формула мира» Зеленского — попытка выдать желаемое за действительное.