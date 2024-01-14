Москва, 14 января, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает развитие Дальнего Востока важным фактором укрепления партнерства России с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). Об этом глава государства заявил 14 января, отвечая на вопросы журналистов.

Leonid Dubeykovskyi/Global Look Press

«Здесь логистика, производство, минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что Дальний Восток — это один из важнейших регионов страны, огромный по своей территории, малозаселённый. Там, как уточнил президент, проживают всего 12 миллионов граждан. Президент напомнил, что руководство страны ещё в начале двухтысячных, а более активно с 2013 года начало заниматься проектами развития Дальнего Востока.

При этом глава государства отметил, что тенденции развития мировой экономики таковы, что в регионе и рынки сбыта, и партнёрство.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Путин заявил, что правительство не будет сокращать темпы развития Дальнего Востока, это является приоритетом и стратегическим интересом России. Президент тогда отметил, что ресурсы региона необходимо ставить на пользу государства. Российский лидер отметил, что правительство будет укреплять авиастроение, судостроение, заниматься развитием промышленности по самым разным направлениям.

Путин сообщал, что проекты развития получат пять городов Дальнего Востока. Речь идёт о проектах развития Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска. Так, на развитие Петропавловска-Камчатского направят около 150 млрд рублей до 2030 года.