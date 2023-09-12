Владивосток, 12 сентября, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Правительство России не будет сокращать темпы развития Дальнего Востока, это является приоритетом и стратегическим интересом России, ресурсы данного региона необходимо «ставить на пользу государства». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Темпы развития региона точно не будем сокращать, потому что я сказал об этом сознательно несколько лет назад, развитие Дальнего Востока — это абсолютный приоритет России, не мой приоритет и даже не правительства, а России в целом, на весь XXI век. Потому что это колоссальный регион с небольшим количеством населения и с огромным потенциалом», — отметил глава государства, добавив, что развитие данного региона является стратегическим интересом государства, необходимо «ставить его ресурсы на пользу государства», не только разрабатывая полезные ископаемые, но и возводя больше предприятий переработки промышленного сырья.

Президент отметил, что над этим Россия и будет работать.

«Будем укреплять авиастроение, судостроение, будем заниматься развитием промышленности по самым разным направлениям. Есть над чем работать», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что прилегающие российские регионы будут газифицированы после строительства газопровода в Китае. По словам президента, по окончании договорённости с китайскими друзьями станет понятно, где пройдут окончательные маршруты. Тогда же будет ставиться вопрос о расширении развития газификации данных регионов, это в свою очередь подтолкнет развитие машиностроения, экономики в целом, металлургической промышленности, рабочих мест.

Владимир Путин также заявил, что проекты развития получат ещё пять городов Дальнего Востока России. Речь идёт о проектах развития Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска, уточнил он. Глава государства рассказал, что на развитие Петропавловска-Камчатского будет направлено около 150 млрд рублей до 2030 года.