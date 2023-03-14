Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Проекты развития получат ещё пять городов Дальнего Востока России, сообщил 14 марта президент РФ Владимир Путин на совещании в Улан-Удэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, в повестке дня на совещании по вопросам развития дальневосточных городов находятся ещё пять мастер-планов.

«Речь идет о проектах развития Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска», — сказал Путин, отметив проблему загрязнения воздуха в Чите и Улан-Удэ.

Глава государства рассказал, что на развитие Петропавловска-Камчатского будет направлено около 150 млрд рублей до 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, прилегающие российские регионы будут газифицированы после строительства газопровода в Китае, заявил президент России Владимир Путин. По словам президента, по окончании договорённости с китайскими друзьями станет понятно, где пройдут окончательные маршруты. Тогда же будет ставиться вопрос о расширении развития газификации данных регионов, это в свою очередь подтолкнет развитие машиностроения, экономики в целом, металлургической промышленности, рабочих мест.