Токио, 18 декабря, 2023, 03:02 — ИА Регнум. КНДР запустила предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом 18 декабря заявила Береговая охрана Японии, сообщает агентство Yonhap.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Северная Корея выпустила ракету малой дальности из Пхеньяна или его окрестностей в 22:38 по времени Токио. По данным объединенного комитета начальников штабов, ракета пролетела около 570 километров, прежде чем упала в Японское море.

Отмечается, что это уже второй пуск ракеты Северной Кореей за последние сутки.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 декабря Пхеньян осуществил запуск ракеты, которая, по данным японской стороны, пролетела около 400 км при максимальной высоте полета 50 км и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В конце ноября в КНДР сообщили об успешном запуске ракеты «Чхоллима-1» с разведывательным спутником «Маллигён-1». Позднее спутник успешно вывели на заданную орбиту.