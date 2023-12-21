Пхеньян, 21 декабря, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что недавний запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-18» говорит о готовности республики нанести ядерный удар в ответ на провокации в отношении страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Юрий Смитюк/ТАСС Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

«Военная деятельность стала демонстрацией лояльности и твёрдой позиции вооружённых сил КНДР, защищающих суверенитет страны, а также чётким объяснением режима наступательного противодействия и эволюции ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которыми КНДР, не колеблясь, нанесёт даже ядерный удар, когда враг спровоцирует её ядерным оружием», — заявил Ким Чен Ын.

Отмечается, что лидер КНДР сделал эти заявления во время встречи с военными, принимающих участие в учениях по запуску МБР «Хвасон-18». По словам Ким Чен Ына, права суверенных государств могут быть гарантированы только с помощью «могучей силы».

Как передавало ИА Регнум, в октябре КНДР после прибытия авианосца США Ronald Reagan в Южную Корею пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, которые развёрнуты на Корейском полуострове.

Ранее, в сентябре, Ким Чен Ын призвал к укреплению отношений со странами, которые противостоят гегемонии Запада. По словам политика, сейчас из-за действий империалистических реакционных сил само существование суверенных государств оказывается под серьёзной угрозой.