Вашингтон, 10 января, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что хоккеист Александр Овечкин восстанавливается после травмы. Об этом наставник рассказал изданию The Hockey News.

Сергей Бобылев/ТАСС

Овечкин не так давно получил травму, но в последнем матче своей команды против «Лос-Анджелеса» сумел отметиться голевой передачей. Хотя в этой встрече форвард не нанес ни одного броска в створ. Результативная серия россиянина составляет уже пять игр.

Хоккеист пропустил две тренировки, но Карбери рассчитывает, что несколько дней отдыха помогут россиянину восстановиться.

«У него было повреждение после воскресного матча. Поэтому сейчас удачное время, чтобы дать ему отдых. Надеюсь, что к следующей тренировке он будет готов», — уточнил Карбери.

Текущий сезон для Александра Овечкина не самый успешный. На его счету всего 8 заброшенных шайб и 18 результативных передач.

Всего на счету форварда 830 голов за всё время игры в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных шайб за всю историю лиги, составляет 64 шайбы.

«Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом» 12 января.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российские нападающие Александр Овечкин и Кирилл Капризов вошли в число звёзд игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Овечкин признан третьей звездой дня.

22 декабря форвард принёс «Вашингтону» победу в гостевом матче против «Коламбуса», забросив шайбу в овертайме. Встреча завершилась со счётом 3:2. Также он записал на свой счёт одну результативную передачу.