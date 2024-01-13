Горловка, ДНР, 13 января, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать Горловку в Донецкой Народной Республике. Во второй половине дня 13 января зафиксировали четыре обстрела населённого пункта. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine

Три снаряда калибра 155 мм по городу украинская армия выпустила в 17:40 (совпадет с мск). Огонь по Горловке украинские военные открыли со стороны Дзержинска.

«17:55 ― населённый пункт Дзержинск ― населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», ― говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ещё два обстрела зафиксировали в 18:15 и 20:20 мск. В обоих случаях под огнём оказался Никитовский район. По нему выпустили ещё шесть снарядов натовского калибра.

Как сообщало ИА Регнум, при обстреле Горловки со стороны ВСУ 9 января погиб мирный житель. Украинские военные обстреляли посёлок шахты «Кочегарка». В результате обстрела жилого массива «Строитель» в Никитовском районе мирная жительница получила ранение.

12 января украинский беспилотник влетел в реанимобиль в Горловке. Инцидент произошёл в посёлке Гольмовский (Никитовский район). В результате фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Трое медиков получили ранения.