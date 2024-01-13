Киев, 13 января, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Соглашение, подписанное 12 января между Киевом и Лондоном во время визита британского премьер-министра Риши Сунака в украинскую столицу, стало полным провалом. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

Zuma/ТАСС

«Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики», — отметил он в беседе с журналистами.

Свитан подчеркнул, что в документе есть неоднозначный пункт о «новой агрессии России», который активирует подписанное соглашение. Он предположил, что это может означать остановку боевых действий сейчас и отказ от территорий на международном уровне.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января Сунак прибыл в Киев с официальным визитом. Он пообещал продолжение поддержки киевского режима Лондоном «столько, сколько потребуется».

В ходе визита Сунака Великобритания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Соглашение рассчитано на десятилетний срок.

Британский премьер-министр также объявил о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине стоимостью £2,5 млрд. В него войдут противовоздушная техника, противотанковое оружие, ракеты более дальнего радиуса действия и артиллерийские снаряды.