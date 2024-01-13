Киев, 13 января, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Предприниматель, основатель SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Об этом он написал в социальной сети Х.

Patrick Pleul/Global Look Press Илон Маск

«Это ужасно!» — написан он.

Своим постом Маск ответил бизнесмену Дэвиду Саксу, раскритиковавшего администрацию Джо Байдена за то, что вернуть Лиру на родину так и не смогли. Он обвинил Украину в смерти блогера, назвав киевский режим Владимира Зеленского бандитским и непокорным.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в представительстве России при ООН назвали смерть американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме отвратительным преступлением, ответственность за которое лежит на киевском режиме.

Как отметили российские дипломаты, в Москве не удивлены тем, что США не приложили усилий для освобождения американского гражданина, и даже уверены в том, что в Вашингтоне постараются замолчать гибель журналиста.

О смерти американского блогера Гонсало Лиры в украинских застенках рассказал телеведущий Такер Карлсон со ссылкой на отца Лиры. Карлсон подчеркнул, что Лиру содержали под стражей за критику Зеленского и президента США Джозефа Байдена.

В СБУ указали, что задержали «блогера с двойным гражданством» в мае 2023 года в Харьковской области за якобы поддержку российской спецоперации на Украине и распространение в соцсетях «пророссийских тезисов».