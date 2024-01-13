В Норвегии рассказали о новой зависимости Европы от России
Президент компании Yara заявил о зависимости Европы от удобрений из России
Осло, 13 января, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Зависимость стран Европы от России в сфере энергетики сменилась на зависимость от российских продовольствия и удобрений. Такое мнение высказал президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер, его слова 12 января процитировало издание Euractiv.
По утверждению бизнесмена, российская сторона якобы использует в качестве оружия производимые ею продовольствие и удобрения.
«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы, как лунатики, повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией», — отметил Холзетер.
По его словам, 2024 год станет для Евросоюза решающим, в связи с чем глава компании призвал стимулировать европейских фермеров и создать условия для промышленности региона.
Отказ ЕС от российских энергоресурсов обернулся огромными издержками для домохозяйств и организаций в европейских странах, добавил он.
По данным Евростата, с июля 2022 года по июнь 2023-го импорт азота из России в ЕС вырос на 34% по сравнению с предыдущим периодом, также российская сторона поставила в Европу почти треть всей полученной регионом мочевины.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что Россия не сокращала поставки газа в ЕС. Глава государства подчеркнул, что спад в странах Европы связан с их собственным решением.
По словам президента, дефицит газа — это проблема европейских государств, а не России. Путин напомнил, что не Москва, а Варшава закрыла газопровод Ямал ― Европа, вторую ветку которого перекрыл Киев.