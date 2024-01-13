Осло, 13 января, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Зависимость стран Европы от России в сфере энергетики сменилась на зависимость от российских продовольствия и удобрений. Такое мнение высказал президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер, его слова 12 января процитировало издание Euractiv.

Александр Погожев ИА Регнум Загрузка минеральных удобрений

По утверждению бизнесмена, российская сторона якобы использует в качестве оружия производимые ею продовольствие и удобрения.

«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы, как лунатики, повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией», — отметил Холзетер.

По его словам, 2024 год станет для Евросоюза решающим, в связи с чем глава компании призвал стимулировать европейских фермеров и создать условия для промышленности региона.

Отказ ЕС от российских энергоресурсов обернулся огромными издержками для домохозяйств и организаций в европейских странах, добавил он.

По данным Евростата, с июля 2022 года по июнь 2023-го импорт азота из России в ЕС вырос на 34% по сравнению с предыдущим периодом, также российская сторона поставила в Европу почти треть всей полученной регионом мочевины.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 декабря заявил, что Россия не сокращала поставки газа в ЕС. Глава государства подчеркнул, что спад в странах Европы связан с их собственным решением.

По словам президента, дефицит газа — это проблема европейских государств, а не России. Путин напомнил, что не Москва, а Варшава закрыла газопровод Ямал ― Европа, вторую ветку которого перекрыл Киев.