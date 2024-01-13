Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Крупный пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге засняли на камеру пассажиры самолёта через иллюминатор.

Кадр из видео

На кадрах видно, что пожар охватил большую площадь. От горящих складов поднимается мощный столб чёрного дыма.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859405" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Вид с воздуха

Как сообщало ИА Регнум, пожар на складе Wildberries (площадь складов 100 квадратных метров) в Санкт-Петербурге площадью вспыхнул утром 13 января. Огонь распространился на площади 50 тысяч квадратных метров.

МЧС сообщило, что в ликвидации возгорания участвуют около 270 человек и 57 единиц техники.

В подмосковном городе Подольске 20 августа вспыхнул крупный пожар на складе Ozon. Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных, ущерб — 17 млрд рублей.