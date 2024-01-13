Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Площадь пожара на складах в Санкт-Петербурге увеличилась до 50 тысяч квадратных метров, сообщили 13 января в пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео

«Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 тысяч квадратных метров», — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что пока данных о пострадавших нет. На месте пожара работают 112 специалистов, задействовано 25 единиц техники МЧС.

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Как сообщало ИА Регнум, в МЧС 13 января заявили о пожаре площадью тысяча квадратных метров на складах в Санкт-Петербурге.

По данным Telegram-канала «112», пожар вспыхнул на складе маркетплейса Wildberries. Площадь пожара, которому присвоили второй ранг сложности, составила пять тысяч квадратных метров.