Киев, 13 января, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Авиация и артиллерия в последнее время наносит мощные удары по коммуникациям, в особенности по мостам, заявил киевский военный эксперт Михаил Жирохов в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Он утверждает, что эти сооружения якобы уничтожаются российскими войсками. По словам Жирохова, так армия Россия стремится создать логистические проблемы для украинских военных.

Эксперт считает, что это позволит российской стороне спустя время создать зону безопасности, которая могла бы воспрепятствовать ракетным атакам со стороны ВСУ по территории РФ.

Минобороны России об уничтожении каких-либо мостов в зоне спецоперации ранее не информировало.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ночь на 29 декабря российские военные якобы совершили беспрецедентный авиационный удар. Он уточнил, что в ночное время в воздухе ранее не находилось такого количества воздушных средств.

30 декабря Игнат рассказал, что целями Вооружённых сил России на Украине являются непосредственно инфраструктура и украинская армия. Он также признал, что Киев не готов предсказать дальнейшие удары со стороны РФ по таким объектам.

12 января аналитик и главный редактор портала The Duran Александер Меркурис написал, что атаки российских войск на военные объекты на Украине взывали шок у членов НАТО. По его словам, за последние три недели ВС РФ нанесли три больших чрезвычайно разрушительных удара. Аналитик добавил, что из-за этого система противовоздушной обороны ВСУ столкнулась с непоправимым ущербом.