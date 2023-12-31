Киев, 31 декабря, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России бьют на Украине по объектам военного и инфраструктурного характера, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой».

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

Он подчеркнул, что целями российских войск являются именно инфраструктура и армия Украины. Игнат также отметил, что Киев не способен предсказать дальнейшие шаги РФ в этом направлении.

По словам советника, проблема кроется в том, что Россия не привязывает свои удары к каким-либо символическим датам или событиям и не отвечает на что-то, пытаясь обезвредить конкретные цели.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что российские силы за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины. Он уточнил, что Вооружённые силы России также поразили места размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников

Конашенков добавил, что все задачи были выполнены. Бывший полковник СБУ Олег Стариков рассказал, что ВС РФ нанесли массовые удары по украинским складам с западным вооружением. По его словам, российские военные смогли перегрузить системы противовоздушной обороны Украины, и ВСУ были вынуждены применить дорогостоящие зенитные ракеты.