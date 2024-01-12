Тель-Авив, Израиль, 12 января, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Сирены воздушной тревоги, предупреждающие о ракетной опасности, прозвучали в городе Ашдод на юге Израиля. Об этом 12 января сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сирены прозвучали в городе Ашдод на юге Израиля», — сказано в сообщении. Уточняется, что сигнал воздушной тревоги сработал и в населённых пунктах рядом с сектором Газа.

Ашдод находится на побережье Средиземного моря, в 28 км от границы с сектором Газа. В наступившем 2024 году это первое оповещение о воздушной тревоге в Ашдоде. В районах, граничащих с палестинским анклавом, сирены, предупреждающие о ракетной опасности, включались 10 января.

Ранее ИА Регнум сообщало об ударе ЦАХАЛ по жилому дому, расположенному на юге сектора Газа, рядом с медицинским комплексом «Ан-Насер». Число возможных пострадавших и погибших остаётся неизвестным.

По последним данным, в секторе Газа погибли свыше 23 тыс. человек, ранения получили 58,4 тыс. жителей.