Газа, Палестина, 11 января, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Удар по жилому дому нанесла армия Израиля (ЦАХАЛ) в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом 11 января сообщает «РИА Новости».

Yasser Qudih / XinHua/ Global Look Press

Жилой дом находился рядом с медицинским комплексом «Ан-Насер». Число возможных пострадавших и погибших остаётся неизвестным.

В момент, когда группа спасателей попыталась подойти к дому, по зданию снова нанесли авиаудар и спасатели получили ранения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Южно-Африканской Республики (ЮАР) к Израилю. Претория обвинила Тель-Авив в нарушении Конвенции и попросила признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

В МИД Израиля потребовали от своих послов оказать давление на политиков и дипломатов, чтобы они выступили против иска в Международном суде ООН. Обвинения в геноциде в израильском ведомстве назвали «возмутительными, абсурдными и безосновательными».

По последним данным, в секторе Газа погибли свыше 23 тыс. человек, ранения получили 58,4 тыс. жителей.