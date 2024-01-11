Москва, 11 января, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Российская армия применила в ходе спецоперации на Украине вооружение с самыми различными носителями и наполнениями, кроме ядерного. Об этом 11 января заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.

Максим Блинов/РИА Новости

Медведев отметил, что серия недавних массированных ударов российской армии по военным объектам на Украине подтвердила успешную работу отечественного оборонно-промышленного комплекса в 2023 году.

«Причём использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что российские военные нанесли массированные удары по ПВО, инфраструктуре и военным базам украинской армии. Он уточнил, что ВС России начали охоту на украинскую систему ПВО для её уничтожения.

Ранее в этот же день в военном ведомстве проинформировали, что Вооружённые силы России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины.

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв заявил 9 января, что российские удары лишили Украину возможности производить оружие и боеприпасы для ВСУ. По его словам, точечные удары российской армии приведут к особо тяжёлым последствиям для Киева в случае прекращения помощи со стороны Запада.