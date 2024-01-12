Варшава, 12 января, 2024, 15:55 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Польши заявили, что «не имеют отношения» к задержанному на российском режимном предприятии мужчине.

Кадр из видео

Согласно данным ФСБ, подозреваемый работал на польские спецслужбы и планировал снабжать Варшаву данными о деятельности предприятия.

Польский МИД назвал такие планы «личной инициативой» гражданина.

«Эту информацию в ситуации, когда мы прилагаем все усилия для поддержки Украины на экономическом, социальном или военном уровне, следует считать фейком», — заявил порталу Onet замглавы польского МИД Анджей Шейна.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859269" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

О задержании мужчины на одном из предприятий Пензенской области стало известно ранее в этот день. В ФСБ рассказали, что россиянин установил и поддерживал связь с представителем польских спецслужб, а затем начал собирать данные об объёмах производства завода в рамках гособоронзаказа. Взамен мужчина хотел содействия со стороны Польши в выезде за рубеж на постоянное место жительства. Оперативники задокументировали действия задержанного и возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.