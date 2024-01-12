Пенза, 12 января, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали сотрудника режимного предприятия в Пензенской области за сотрудничество со спецслужбами Польши, сообщили 12 января в ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Федеральной службой безопасности пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», — сообщили в ведомстве.

Задержанного подозревают в том, что он по своей инициативе установил и поддерживал сотрудничество с представителем польских спецслужб. Мужчина преследовал цель снабжать Варшаву данными о деятельности предприятия, на котором работал.

Для этого он собирал сведения, касающиеся объёмов производства завода в рамках гособоронзаказа. Информацию эту сотрудник завода получил в ходе осуществления служебной деятельности. Взамен он рассчитывал на содействия со стороны польских властей в выезде за рубеж на постоянное место жительство.

Противоправные действия мужчины задокументировали при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК России).

Как сообщало ИА Регнум, 10 января ФСБ проинформировала о задержании жителя Алтайского края, подозреваемого в госизмене в пользу Украины. По данным следствия, житель города Новоалтайска снабжал военными сведениями украинскую террористическую организацию.

В ведомстве отметили, что он планировал участвовать в вооружённом конфликте на Украине на стороне ВСУ. С украинскими кураторами он сам вышел на связь и присягнул террористам, отправив им видеозапись.