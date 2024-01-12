Москва, 12 января, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») предложил сделать старый Новый год выходным. Он отметил, что в России многие празднуют Новый год по старому стилю.

Известия/ Эдуард Корниенко

«После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных на старый Новый год», — сказал Чаплин в интервью «РИА Новости».

Депутат высказал мнение, что в таком случае после начала трудовых будней появится дополнительный день и дачники смогут выехать на участок и проверить свои дачи перед крещенскими морозами. Это будет разгрузка для людей.

Он упомянул результаты свежего соцопроса ВЦИОМ, согласно которым почти 60% жителей России планируют отмечать старый Новый год.

Неофициальный праздник старый Новый год в России празднуют с 13 января на 14 января. Это Новый год по старому стилю. Дата наступления старого Нового года соответствует Новому году по юлианскому календарю.

В СССР Новый год по новому стилю (по григорианскому календарю) начали отмечать в 1918 году: 1 января по юлианскому календарю стало соответствовать 14 января — по григорианскому.

Согласно опросу ВЦИОМ от 10 января, в этом году отметить старый Новый год планируют 58% россиян.