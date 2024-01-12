Сана, 12 января, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Удары по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, нанесенные силами США и Великобритании достигли целей. Об этом 12 января заявил телеканалу Al Jazeera неназванный американский чиновник.

Ferdinand Reus Сана. Йемен

Чиновник подтвердил, что американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене достигли своих целей. Он уточнил, что целями были радиолокационные объекты, ракетные платформы, и прибрежные пункты наблюдения.

«Удары по позициям хуситов в Йемене завершены, но мы оставляем за собой право ответить, если угрозы продолжатся», — добавил чиновник.

Всего нанесено 23 удара по объектам в четырёх провинциях Йемена, в том числе по авиабазе Ад-Длейми, по аэропорту и казармам хуситов в районе Аль-Катиб, прилегающем к порту Ходейды, и по лагерю группировки к востоку от Ходейды. Кроме того, под удар попали лагерь и аэропорт возле города Таиз и лагерь в районе Саада.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель Пентагона подтвердил удары по объектам мятежников движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене Соединёнными Штатами в коалиции с союзниками.

Военную операцию против движения йеменских хуситов «Ансар Алла» начали в ночь на 12 января США и Великобритания. Удары коалиции во главе с США предполагались «ограниченными, но значительными».