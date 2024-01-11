Лондон, 12 января, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Авиаудары нанесут по военным объектам йеменских мятежников из движения «Ансар-Ала» (хуситы), в США и Великобритания. Об этом 11 января сообщил журналист газеты The Times Стивен Суинфорд в X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Как указал журналист, премьер-министр Великобритании Риши Сунак санкционировал авиаудары по позициям движения йеменских хуситов.

«Сунак проинформировал кабинет министров о предстоящем военном вмешательстве. Великобритания присоединится к США в нанесении авиаударов по позициям хуситов в Йемене», — написал Суинфорд. Журналист уточнил, что удары планируется нанести в ночь с 11 на 12 января.

Отмечается, что о планах правительства поставлены в известность лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер и спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл.

В публикации The Times со ссылкой на источник в британском правительстве указано, что удары коалиции во главе с США будут «ограниченными, но значительными». Предполагается, что для авиаударов задействуют британские самолеты Typhoon, базирующиеся на базе Акротири на Кипре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о попытке США легитимизировать действия коалиции в Красном море через свою резолюцию с требованием к йеменским мятежникам из движения «Ансар-Ала» (хуситы). Небензя отметил, что Вашингтон и его союзники придерживаются методов силового решения проблемы в одностороннем порядке.

10 января Совбез ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда в Красном море. Также хуситов призвали немедленно освободить судно Galaxy Leader и отпустить весь его экипаж. При этом поправки России к резолюции учтены не были.