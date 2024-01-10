Хельсинки, 11 января, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Граница между Финляндией и Россией останется закрытой на месяц. Такое заявление сделала 10 января министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя в интервью общественному вещателю Yle.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

«В данной ситуации я могу подтвердить информацию, которая была опубликована», — так ответила Эссайя на вопрос журналиста сказала она в ответ на вопрос журналиста о продлении закрытия границы еще на месяц в интервью общественному вещателю Yle.

Ожидается, что решение может быть официально обнародовано финскими властями 11 января.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как утверждала газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве, власти Финляндии собираются продлить закрытие пограничных пунктов на границе с Россией ещё на один месяц.

В свою очередь глава МВД Финляндии Мари Рантанен 9 января заявила, что Хельсинки не собирается открывать КПП на границе с Россией. Как указала Рантанен, никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе нет и якобы есть некие разведданные, подтверждающие риск того, что российская сторона «продолжит заниматься подобной деятельностью» при открытой границе.

Финские власти начали вводить ограничения на въезд из России в ноябре из-за «наплыва беженцев», необоснованно обвинив российскую сторону в недостаточно тщательной проверке мигрантов, хотя большая часть из них является выходцами с Ближнего Востока. С 30 ноября 2023 года власти Финляндии закрыли КПП на сухопутной границе с Россией до 13 декабря, а затем приняли решение о закрытии границы до 14 января.