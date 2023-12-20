Хельсинки, 20 декабря, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Только один из девяти кандидатов в президенты Финляндии выступил против закрытия границы с Россией, пишет финская газета Helsingin Sanomat.

(сс) Laura Kotila

Речь идёт о председателе партии Левый союз Ли Андерссон. По её словам, закрывать все КПП на границе с Россией нельзя, поскольку это противоречит конституции страны и положениям международных соглашений.

Андерссон добавила, что Финляндия должна обеспечить возможность подать заявление на предоставление убежища и соблюдать запрет на выдворение из страны.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Финляндия вновь закрыла два пограничных контрольно-пропускных пункта на границе с Россией — «Ниирала» и «Ваалимаа», которые открылись в этот же день. Они не работали с ноября вместе с ещё шестью подобными приграничными КПП. «Ниирала» и «Ваалимаа» должны были функционировать до 14 января.

Хельсинки решил закрыть финско-российскую границу, объясняя это наплывом мигрантов с территории России. В большинстве случаев речь идёт о выходцах с Ближнего Востока, желающих оказаться в Финляндии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблемы у России с Финляндией начали возникать после того, как эта страна вошла в НАТО. Отметив, что у России не было со странами НАТО нерешённых вопросов территориального характера, президент сказал, что Москве не нужны войны с альянсом. Если бы не США, отношения продолжали бы нормально развиваться.