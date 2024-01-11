Буэнос-Айрес, 11 января, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Новые власти Аргентины должны проработать вопрос дальнейшего участия в работе Международного уголовного суда (МУС), как это в своё время сделала Россия. Об этом написал в статье для газеты Perfil российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«В настоящее время Аргентина переживает большие перемены, связанные с желанием новых властей пересмотреть многие дорогостоящие и неэффективные решения, принятые в прошлом. Возможно, стоит провести анализ того, полезно ли быть членом МУС, как это сделала в свое время Россия», — отметил он.

Дипломат указал на то, что Международный уголовный суд показал себя в целом малоэффективным и не всегда беспристрастным институтом. Феоктистов отметил, что Запад часто использует МУС для реализации своих эгоистических и оппортунистских целей.

По словам посла, этот факт становится очевидным для многих. Дипломат также напомнил о случаях, когда МУС выдвигал обвинения против лидеров стран или противоборствующих сторон, что серьёзно мешало разрешению конфликтов и достижению примирения.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при российском лидере Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в причастности к якобы «незаконному перемещению» детей в Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют для Москвы никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Она напомнила, что Российская Федерация не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.

В свою очередь Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении четырех представителей МУС — прокурора Карима Ахмада Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Российское ведомство подозревает указанных лиц в заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Россия вышла из МУС в 2016 году.