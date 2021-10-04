Москва, 11 января, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил 11 января на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Мероприятие посвящалось Дню Белгородской области.

Сергей Карпухин/ТАСС Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в День Белгородской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Открытие Дня Белгородской области началось со стихотворения «Родина» Константина Симонова, которое прочитал актёр Михаил Пореченков.

Губернатор напомнил о том, что история Белгородской земли начиналась со строительства фортификационных сооружений. Белгородцы выполняли миссию защитников рубежей России, совмещая её с уникальными созидательными проектами.

«Война и мир. Это то, что сопровождало и продолжает сопровождать нашу жизнь на протяжении нескольких столетий», — сказал Гладков.

Он рассказал, как 200 лет назад крестьянин Даниил Бокарев из слободы Алексеевка изобрёл станок по выжиму подсолнечного масла и через несколько лет на Белгородской земле построили первый на Руси маслобойный завод. Сегодня это направление развивает компания «Эфко».

Также в регионе работают крупнейшие аграрные компании «Мираторг», «Агро-Белогорье», «БЭЗРК-Белгранкорм», «Русагро». На этих предприятиях днём работают люди, которые по вечерам несут дежурство в белгородской самообороне.

«Мы обеспечиваем мясной продукцией почти 20% населения страны. Каждый шестой килограмм свинины, каждый восьмой килограмм птицы производится в Белгородской области», — сказал Гладков.

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Белгородская область даёт стране четыре миллиона тонн зерна в год, последние годы регион бьёт собственные рекорды.

Кроме того, Белгородская область — это край горняков и металлургов. Она даёт стране более трети всего железорудного концентрата, в области работают крупнейшие компании отрасли — «Металлоинвест», НЛМК, «Северсталь», «КМАруда».

Рассказал губернатор и о достижениях в сфере здравоохранения, в том числе о «поездах здоровья» для удалённых сёл и хуторов региона. С 2021 года средняя продолжительность жизни жителей области увеличилась более чем на три года. К 2030 году регион выполнит задачу президента увеличить продолжительность жизни граждан до 78 лет, отметил Гладков.

По его словам, одним из главных направлений в Белгородской области стала поддержка образования. Под Белгородом начал работу центр одарённых детей по технологии «Сириуса» в Сочи, в прошлом году для него построили уникальный современный кампус для круглогодичных занятий для детей со всей области.

Белгородцы — участники проекта «Время 31-х» придумали 135 проектов. Губернатор рассказал об учителях, которые любят и свою работу, и детей. Он напомнил, что белгородский учитель физики Михаил Ладных в 2023 году вошёл в пятёрку лучших в России. Упомянул губернатор и о династии педагогов Карпушиных-Клипиных из Ровеньского района, чей общий педагогический стаж составляет 567 лет.

Педагоги Белгородской области смогли, несмотря на все трудности, обеспечивать высокие темпы развития образования. По рейтингам Минпросвещения, регион впервые вошёл в десятку лучших в стране.

«По рейтингу Рособрнадзора, в 2020 году область находилась на 63-м месте, а по итогам 2023-го мы стали номером один в стране», — сказал Гладков.

Упомянул губернатор и о теме семьи. В регионе действует целый ряд жилищных программ и строится новая инфраструктура. За последние десять лет в Белгородской области количество многодетных семей выросло вдвое. Руководство региона стремится вовлечь как можно больше людей в культурные и образовательные программы, в развитие спорта. За последние годы в Белгородской области ввели в эксплуатацию целый ряд спортивных объектов.

По словам Гладкова, жителям Белгородской области особенно важны сегодня дух, стойкость, мужество и героизм жителей. Самое главное — любовь к родной земле, к людям.

«Для нас слова «Святое Белогорье» не просто словосочетание. В вере мы воспитываем наших детей. Мне кажется, это великое благо, которое защищает нашу святую землю», — сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что область с первых дней спецоперации помогает военным, детей в регионе воспитывают в атмосфере единства и патриотизма. В прошлом году в Белгородской области открыли 12 центров военно-патриотического воспитания «Воин». На сегодняшний день отряды белгородской самообороны насчитывают более шести тысяч взрослых.

Регион переживает сложные времена. После обстрелов ВСУ приходится восстанавливать разрушенные дома, параллельно с этим возводя новые жилые микрорайоны. Приграничные с Украиной школы переводят на дистанционное обучение. При этом в регионе строят новые школы, детские сады. Белгородскую область нужно развивать, как бы трудно это ни было, сказал губернатор.

Что касается выставки, власти региона приняли решение, несмотря на трагические события в конце года, провести её. Если бы выставку отменили, это бы стало как раз тем, чего добивается враг. Он напомнил слова митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что враг никогда не добьётся своего, потому что мы не крысы и не будем сидеть в подвалах.

«Мы будем стоять на своём. Каждый на своём рабочем месте. И будем заниматься своими задачами. Война и мир всегда были в истории Белгородчины. Так было на протяжении многих столетий. Так происходит и сейчас», — сказал Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, столицу Белгородской области перед Новым годом, 30 декабря, обстреляли ракетами. В результате массированного обстрела со стороны ВСУ погибли 25 человек, 108 получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал это терактом, который совершил киевский режим.