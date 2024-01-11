Вашингтон, 11 января, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Член палаты представителей США от правящей Демократической партии Прамила Джаяпал оговорилась и заявила, что бывший президент Дональд Трамп «вызвал эрекцию». Об этом сообщил телеканал Fox News.

Mark Schiefelbein/ AP/TASS Член палаты представителей США от правящей Демократической партии Прамила Джаяпал

Конгрессвумен имела в виду спровоцированный экс-главой государства «бунт» (insurrection), но оговорилась, и прозвучало «эрекция» (erection).

«Я думаю, мы все возмущены многими вещами, но, если мы хотим поговорить о вопиющих случаях, которые имели или никогда не имели места быть, давайте поговорим о том, что президент Трамп спровоцировал эрекцию», — заявила Джаяпал во время выступления в юридическом комитете палаты представителей.

Быстро осознав оплошность, политик начала смеяться и пошутила, что об эрекции они тоже поговорят.

Как ранее сообщало ИА Регнум, сам Трамп раскритиковал Байдена, не умеющего, по мнению экс-главы Белого дома, связать и двух предложений, но управляющего страной с ядерным вооружением. При этом экс-президент США назвал умными людьми президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.