Хабаровск, 11 января, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 11 января в Хабаровске, что планирует в будущем побывать на Курильских островах.

Юрий Смитюк/ТАСС

На встрече с предпринимателями президент отметил, что считает важным развитие туристического кластера Курильских островов.

«Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, но обязательно приеду», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в 2017 году заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта, что ещё не был на Чукотке и хотел бы в будущем съездить в этот российский регион.

Рабочая поездка президента на Чукотку состоялась 10 января. Находясь в Анадыре, он рассказал, что хотел также побывать в Якутии, но по погодным условиям поездку отменили.

Вечером 10 января Путин прилетел в Хабаровск. На встрече с представителями бизнеса Дальневосточного федерального округа он заявил, что дальневосточный льготный режим абсолютно оправдан и что условия жизни в регионах Дальнего Востока особенные.