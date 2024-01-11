Хабаровск, 11 января, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Суперлиберальный подход, согласно которому все российские регионы нужно поставить в равные условия, для России не подходит. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Хабаровске, комментируя дальневосточный льготный режим.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа

Глава государства отметил, что не хочет никого ругать, и в том числе российских либералов, которые, по его словам, хорошо делают своё дело.

«Но общий такой суперлиберальный подход: все должны быть поставлены в равные условия и Дальний Восток тоже, как и европейская часть, но тогда здесь и депопуляция продолжалась, и ничего бы не было. Условия-то разные», — сказал он.

Президент уточнил, что условия необходимо точечно создавать и затем работать и в целом это получается.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 января президент заявил, что результаты реализации программ по развитию Дальнего Востока стали заметны, и в том числе благодаря местным бизнесменам. По его словам, при запуске этих программ наблюдалось «кислое такое» настроение.

Глава государства 12 сентября заявил, что роль Дальнего Востока для будущего России и её позиции в многополярном мире исключительно велика. Путин напомнил, что в этом регионе находится почти половина российских запасов золота и лесов, более 70% рыбы, алмазов, более 30% титана, меди, работают важнейшие стратегические предприятия, железные дороги и морские порты.