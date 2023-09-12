Владивосток, 12 сентября, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что роль Дальнего Востока для России исключительно велика.

Известия/Павел Волков Владимир Путин

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Как передавало ИА Регнум, ранее глава государства заявил, что правительство России не будет сокращать темпы развития Дальнего Востока, это является приоритетом и стратегическим интересом России, ресурсы данного региона необходимо «ставить на пользу государства». Он уточнил, что развитие данного региона является стратегическим интересом государства.

Владимир Путин ранее заявил, что проекты развития получат ещё пять городов Дальнего Востока России. Речь идёт о проектах развития Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска, уточнил он.