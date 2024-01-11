Хабаровск, 11 января, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Результаты реализации программ по развитию Дальнего Востока сейчас уже стали заметны и в том числе благодаря местным предпринимателям. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в Хабаровске.

Александр Кряжев/РИА Новости

Как отметил глава государства, при запуске программ развития Дальнего Востока наблюдалось «кислое такое» настроение, хотя всё время шёл разговор о конкретных шагах для их реализации.

«Но всё имеет такую инерцию, так было тяжело первые шаги делать, и люди ждали, а вроде как и ничего не происходит. Всё-таки движение стало заметным на Дальнем Востоке», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Путин отметил, что правительство России не станет сокращать темпы развития Дальнего Востока, так как это является приоритетом и стратегическим интересом страны. По его словам, ресурсы этого региона необходимо «ставить на пользу государства».

Позднее в этот же день президент заявил, что что роль Дальнего Востока для будущего России и её позиции в многополярном мире исключительно велика. Глава государства добавил, что в регионе находятся важные стратегические предприятия, железные дороги, морские порты, полезные ископаемые и драгоценные металлы.