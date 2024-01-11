Военный группировки «Восток»: ВСУ «сдулись» на южнодонецком направлении
В группировке «Восток» заявили о преимуществе ВС РФ на южнодонецком направлении
Донецк, 11 января, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Украинская армия стала гораздо меньше обстреливать позиции Вооружённых сил России на южнодонецком направлении и утратила преимущество на нём. Об этом 11 января рассказал артиллерист группировки российских войск «Восток» с позывным Машук.
Как отметил в беседе с ТАСС военный, в последние месяцы ситуация в зоне боевых действий стала гораздо спокойнее, противник ведёт уже не такой интенсивный огонь по российским позициям.
«Противник сдулся. Преимущество наше», — сказал он.
Как сообщало ИА Регнум, 10 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВСУ за сутки потеряли до 540 военных на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне СВО. По его словам, на южнодонецком направлении противник также потерял два танка, две боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины «Козак» и 15 автомобилей.
В пресс-службе Минобороны России 9 января сообщили, что российские военные взяли штурмом опорный пункт украинской армии в лесополосе на одном из участков южнодонецкого направления. В ведомстве подчеркнули, что штурм прошёл без потерь среди личного состава.