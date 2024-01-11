Донецк, 11 января, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Украинская армия стала гораздо меньше обстреливать позиции Вооружённых сил России на южнодонецком направлении и утратила преимущество на нём. Об этом 11 января рассказал артиллерист группировки российских войск «Восток» с позывным Машук.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил в беседе с ТАСС военный, в последние месяцы ситуация в зоне боевых действий стала гораздо спокойнее, противник ведёт уже не такой интенсивный огонь по российским позициям.

«Противник сдулся. Преимущество наше», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВСУ за сутки потеряли до 540 военных на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне СВО. По его словам, на южнодонецком направлении противник также потерял два танка, две боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины «Козак» и 15 автомобилей.

В пресс-службе Минобороны России 9 января сообщили, что российские военные взяли штурмом опорный пункт украинской армии в лесополосе на одном из участков южнодонецкого направления. В ведомстве подчеркнули, что штурм прошёл без потерь среди личного состава.