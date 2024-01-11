Вашингтон, 11 января, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Финляндия, вероятно, станет следующим кандидатом на получение нового американского оружия, написала старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для американского портала RealClearDefence.

Иван Шилов ИА Регнум Финляндия и НАТО

По её словам, такое решение может быть принято из-за того, что республика обладает довольно протяжённой границей с Россией. Уайт отметила, что финской стороне передадут 64 американских истребителя пятого поколения F-35A.

Автор публикации напомнила, что эти самолёты обладают высокими разведывательными возможностями, представляющими интерес для НАТО. Кроме того, она считает, что США также поставят Финляндии танки M1A1 Abrams.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил, что Финляндия станет первой страной, которая пострадает в случае конфликта между Россией и НАТО. Вместе с тем дипломат заявил, что РФ всегда рассматривала эту республику как дружественную, но её вступление в Североатлантический союз вынудило Москву предпринять ответные шаги.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 4 января выразил мнение, что возможное размещение американских ракет в Финляндии может спровоцировать Россию на ответ. Он напомнил, что США уже направили на финскую территорию своих военнослужащих.