Москва, 11 января, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Попытка украинских войск совершить террористическую атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа успешно пресечена силами противовоздушной обороны (ПВО) в трёх регионах России. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В ночь на 11 января около 04:30 мск киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с помощью БПЛА. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотники перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.

Информация о пострадавших и повреждениях объектов инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о ликвидации двух беспилотников самолётного типа силами противовоздушной обороны над территорией Каменского района. В результате падения обломков пострадавших нет, возможные последствия на земле устанавливаются.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о взрыве БПЛА над насосной станцией на окраине Калуги. Он уточнил, что из-за взрыва получило повреждение здание. При этом возгорания не произошло, в результате случившегося никто не пострадал.