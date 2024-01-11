Калуга, 11 января, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался над насосной станцией на окраине Калуги утром 11 января, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня утром на окраине г. Калуга, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА», — написал глава региона.

Шапша уточнил, что из-за взрыва получило повреждение здание. При этом возгорания не произошло. Он также отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Губернатор добавил, что на место взрыва прибыли оперативные группы.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Калужской областью. Их уничтожили над территорией Дзержинского района области.

В этот же день в международном аэропорту в Калуге ввели план «Ковёр» из-за появления БПЛА над областью. В воздушной гавани задержали вылеты и прилёты.

9 января губернатор Орловской области Андрей Клычков проинформировал, что дроны атаковали объекты топливно-энергетический комплекса (ТЭК) в регионе. В результате этого пострадали три человека.