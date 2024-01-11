Тель-Авив, Израиль, 11 января, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Израиль не планирует на постоянной основе оккупировать сектор Газа или вытеснять с территории этого анклава местное палестинское население, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

Глава израильского правительства подчеркнул, что целями военной операции еврейского государства являются уничтожение радикального движения ХАМАС и освобождение заложников. Он также отметил, что действия Израиля в Газе полностью соответствуют международному праву.

Премьер-министр обвинил ХАМАС в попытках сделать всё возможное, чтобы максимизировать потери мирного населения, используя граждан в качестве живого щита. При этом, по утверждениям Нетаньяху, израильские военные, наоборот, стараются минимизировать потери простых жителей Газы.

Нетаньяху рассказал, что армия Израиля распространяет листовки, совершает телефонные звонки и создает коридоры для безопасного прохода гражданских лиц. Он добавил, что, как только удастся уничтожить ХАМАС и освободить заложников, Газа сможет стать демилитаризованной и дерадикализованной территорией.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что фундаментом разрешения конфликта на Ближнем Востоке должно стать создание независимой Палестины.

28 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва посылает сигналы Израилю о необходимости поиска мирного решения ближневосточного конфликта. Глава МИД РФ пояснил, что если Газу уничтожат, то это приведёт к катастрофе на долгие десятилетия или столетия.

Он также подчеркнул необходимость вводить гуманитарные программы по спасению жителей, оказавшихся в Газе в блокаде.