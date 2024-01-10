Москва, 11 января, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Запад попытается использовать встречу в швейцарском Давосе для перетягивания на сторону Украины государств глобального Юга и Востока через обман и шантаж, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Встреча в Давосе будет использована ими для того, чтобы путем обмана и шантажа в очередной раз попытаться перетянуть на свою сторону страны глобального Юга и Востока», — отметила она.

Вместе с тем, по словам Захаровой, Москва убеждена, что страны Азии, Африки и Латинской Америки, имеющие хорошие отношения с Россией, полностью осознают реальное положение дел и не дадут вовлечь себя в откровенно антироссийские инициативы. Официальный представитель МИД напомнила, что РФ уже неоднократно предупреждала об ущербности, лицемерии и оторванности от реальности тех предложений, которые выдвинул Киев, и тех встреч, которые проводятся для продвижения инициатив Украины.

Она также подчеркнула, что любые разговоры об урегулировании украинского конфликта бессмысленны без участия России. Кроме того, Захарова отметила, что Запад и Киев блокируют все рациональные идеи других стран, в первую очередь государств глобального Юга и Востока.

Ранее стало известно, что 14 января в Давосе пройдёт дискуссия по «формуле мира», предложенной Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заверения со стороны Запада о заинтересованности в развитии Глобального Юга и Глобального Востока являются болтовнёй и ложью. Он посоветовал сравнить походы Запада в отношении этих регионов с политикой в отношении Украины. По словам Лавров, западные страны отдают Киеву больший приоритет.