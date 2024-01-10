Москва, 11 января, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерея Алексея Уминского на время рассмотрения его дела дисциплинарной комиссией, говорится в соответствующем указе предстоятеля Русской православной церкви.

Алексей Уминский (сс) Valeamicus

Московская епархия опубликовала документ 10 января. При этом указ датирован 3 января. На место Уминского назначили протоиерея Андрея Ткачева.

Самого Ткачева освободили от служения в храме святителя Василия Великого, который находится в селе Зайцево Одинцовского района Московской области.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая стало известно, что протоиерея Леонида Калинина освободили от должности главы экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, а также запретили его в служении.

Это решение объяснили действиям Калинина, который препятствовал переносу в храм Христа Спасителя иконы «Троица» Андрея Рублёва к 4 июня. Кроме того, его освободили должности члена Патриаршего совета по культуре.